"Зараз це наш максимум": Яремчук прокоментував поразку збірної України від Німеччини
Форвард збірної України Роман Яремчук оцінив гру національної команди у матчі 3-го туру Ліги націй.
"Вважаю, що виглядали непогано проти топ-команди. Всі віддали свої сили, як просив нас тренер. Звичайно, непросто грати без ключових гравців, тим більше з такими командами.
Україна – Німеччина: відома кількість вболівальників на НСК Олімпійський
Намагались грати у свою гру, забивати м'ячі. Пробуємо грати навіть проти таких сильних команд. У деяких моментах ми виглядали дуже пристойно. Звичайно, хочеться більшого. Але наразі це наш максимум. Щоб конкурувати з такими командами, кожен футболіст має грати у топ-чемпіонаті.
Шевченко сказав, що є над чим працювати. Ми будуємо команду вже давно. На нас чекає великий турнір. Вважаю, що через 6-7 місяців у нас буде дуже сильна команда і ми будемо психологічно готові до чемпіонату Європи.
Почуваюсь добре. Андрій Миколайович завжди вимагає від мене більше, ніж від усіх. Хочу прогресувати кожного матчу незалежно від того, з ким ми граємо", – сказав Роман Яремчук в ефірі ТК Футбол.
Зауважимо, збірна України мінімально поступилась Німеччині з рахунком 1:2 у третьому турі Ліги націй.
Україна – Німеччина, Ліга націй: історичний результат – трагедія найкращого українця і втрачений шанс покарати гранда