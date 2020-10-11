"Вважаю, що виглядали непогано проти топ-команди. Всі віддали свої сили, як просив нас тренер. Звичайно, непросто грати без ключових гравців, тим більше з такими командами.

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Намагались грати у свою гру, забивати м'ячі. Пробуємо грати навіть проти таких сильних команд. У деяких моментах ми виглядали дуже пристойно. Звичайно, хочеться більшого. Але наразі це наш максимум. Щоб конкурувати з такими командами, кожен футболіст має грати у топ-чемпіонаті.

Шевченко сказав, що є над чим працювати. Ми будуємо команду вже давно. На нас чекає великий турнір. Вважаю, що через 6-7 місяців у нас буде дуже сильна команда і ми будемо психологічно готові до чемпіонату Європи.

Почуваюсь добре. Андрій Миколайович завжди вимагає від мене більше, ніж від усіх. Хочу прогресувати кожного матчу незалежно від того, з ким ми граємо", – сказав Роман Яремчук в ефірі ТК Футбол.

Зауважимо, збірна України мінімально поступилась Німеччині з рахунком 1:2 у третьому турі Ліги націй.

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