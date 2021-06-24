"Я сподіваюся, що найкращі матчі ще попереду. Були 30 хороших хвилин в матчі з Нідерландами і перший тайм з Північною Македонією, але невиразна зустріч з Австрією.

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У футболі є таке поняття як фарт, ось нам і пощастило. Тепер хлопці повинні зрозуміти, що треба виходити і перемагати Швецію. Треба, щоб футболісти налаштувалися на матч зі Швецією. Зараз це гра номер один для збірної України", – сказав Мирон Маркевич у коментарі Tribuna.com.

Нагадаємо, збірній України вистачило третього місця, щоб пробитися в плей-офф Євро-2020. На стадії 1/8 фіналу підопічні Шевченка зустрінуться зі Швецією (29 червня).

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