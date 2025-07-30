– Перш за все, вітаємо з перемогою. Перший номінально домашній матч, зіграли на "нуль", впевнено перемогли та пройшли до наступного раунду. Наскільки це приємно?

– Звичайно, приємно вигравати. Тим паче, не пропускаючи у двох матчах. Але, звичайно, є над чим працювати, тому що в наступному раунді буде набагато сильніший суперник. Ми це знаємо та будемо готуватися. Зараз, можливо, ще не готові на 100%, як кажуть, тому що лише після зборів. Але йдемо до цього та будемо працювати, щоб вийти до основного етапу Ліги чемпіонів. Це наша, можна сказати, мета, ми будемо до неї йти.

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– Сьогодні команда забила тричі та не пропустила, при цьому мало дозволила створити мальтійській команді. Наскільки задоволені собою та діями партнерів по захисту? Адже якщо у суперника й були моменти, то вже за комфортного для нас рахунку...

– Задоволені, що не пропустили. Добре зіграли. Були, звичайно, такі мікромоменти, які хотілося би виправити, і будемо працювати, щоб не припускатися таких помилок. Десь, можливо, давали суперникам трохи більше простору після того, як рахунок став 3:0. Можливо, результат вплинув на те, що гра стала трохи повільнішою. І наприкінці, можливо, вже розслабилися. Але, ще раз повторюся, коли виходимо на поле, будь-якого суперника ми хочемо перемагати та приносити очки як Динамо в клубний рейтинг, так і до таблиці коефіцієнтів. Це дуже важливо.

– Сьогодні була домашня гра для Динамо. Як би оцінив атмосферу на трибунах?

– Звичайно, ми скучили за вболівальниками. Підтримка, якою б вона не була, вона є, скільки б людей не було, ми відчуваємо цю підтримку. Для нас вона відіграє велику роль, ми чуємо вболівальників, скільки б їх не було. Все одно, ми їм дуже вдячні за підтримку. І, звичайно, хотілося би подякувати Збройним силам України, які захищають нас та дають нам можливість грати на євроарені. Низький уклін їм за те, що вони роблять, захищають нас. І будемо все робити для того, щоб радувати всю Україну та вболівальників Динамо, щоб вийти до Ліги чемпіонів, а в чемпіонаті України завоювати знову чемпіонство.

– Крапку в матчі поставив твій гол. У минулому сезоні навіть жартували, що Тарас Михавко забиває лише у свої ворота, а тут – у чужі. Наскільки легше стає після сьогоднішнього гола?

– Звичайно, приємно забивати. Тим паче за такий клуб, як Динамо (Київ). Це мрія та велика честь забивати за Динамо. Але якби не забив, головне, що команда виграла. Решта – немає різниці.

– Попереду гра в чемпіонаті проти Вереса. Наскільки Динамо вже готове до ігрового циклу з матчами через два дні на третій, поїздок до того ж Любліна, де точно пройде наступний єврокубковий матч для Динамо?

– Починаючи від завтрашнього дня будемо готуватися. Тому що через, можна сказати, два дні ми вже виїжджаємо до Рівного. Немає часу розслаблятися. Тому зараз на нас чекає важливий період, і ми це розуміємо. Будемо докладати максимум зусиль, щоб досягти результату.

– Поки невідомий наш наступний суперник у третьому кваліфікаційному раунді - це або Пафос, або Маккабі (Тель-Авів). Чи є для тебе різниця, з ким грати?

– Не знаю. Хто буде сильнішим, з тим і будемо грати. Але без різниці – незалежно від суперника, ми будемо виходити та робити те, що повинні: вигравати та проходити до наступного раунду. Тому чекаємо, який суперник буде. Зараз готуємося до чемпіонату України. Дуже важливий матч, стартуємо на внутрішній арені, готуємося до нього, – цитує Михавка офіційний сайт Динамо.

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