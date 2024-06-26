Нападник збірної України Роман Яремчук прокоментував виліт команди з чемпіонату Європи після нічиєї з Бельгією (0:0).

"Зараз пізно вже щось з'ясовувати, ми вже вилетіли. Важко дійсно зараз говорити.

Україна – Бельгія – 0:0 – відеоогляд останнього матчу команди Реброва на Євро-2024

Сьогодні ми відіграли хороший матч проти хорошої команди, показали декілька хороших моментів у першому таймі. Дякую команді, дякую тренерському штабу, що порадували вболівальників на декілька днів", – цитує українського нападника Суспільне спорт.

Нагадаємо, що Україна у третьому турі групового етапу Євро-2024 зіграла внічию з Бельгією (0:0) і не змогла пробитися у 1/8 фіналу турніру попри те, що набрала чотири очки.

Україна вилетіла з Євро-2024 після рівної битви проти Бельгії – цікаві ідеї, велике бажання, історична невдача