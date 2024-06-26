"Зараз пізно вже щось з'ясовувати": Яремчук висловився після вильоту України з Євро-2024
Нападник збірної України Роман Яремчук прокоментував виліт команди з чемпіонату Європи після нічиєї з Бельгією (0:0).
"Зараз пізно вже щось з'ясовувати, ми вже вилетіли. Важко дійсно зараз говорити.
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Сьогодні ми відіграли хороший матч проти хорошої команди, показали декілька хороших моментів у першому таймі. Дякую команді, дякую тренерському штабу, що порадували вболівальників на декілька днів", – цитує українського нападника Суспільне спорт.
Нагадаємо, що Україна у третьому турі групового етапу Євро-2024 зіграла внічию з Бельгією (0:0) і не змогла пробитися у 1/8 фіналу турніру попри те, що набрала чотири очки.
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