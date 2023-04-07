"Чи дозволяв собі вживати алкоголь або цигарки за період кар'єри? Скажу так, я не п’яниця точно. Можу випити бокал вина. Вважаю, це нормально. І для футболіста десь розслабитися. У нас в Хорватії заведено випити вина. В Хайдуку чи в збірній на столі є пляшка вина – в обід перед тренуванням можна спокійно випити, це в нас нормально.

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Мені завжди казали, що в Україні так не можна – футболісту поставиш пляшку, то треба ще другу-третю. Трохи інший менталітет. В Україні це теж трохи змінюється, зараз футболісти менше п’ють, більш професіональними стають. Змінюється покоління.

Гравці Інгульця закидуються снюсом? Ну правда, так, звісно. Не лише в нас. В тій же Англії. Це їхнє якесь розслаблення. Зараз не курять, а закидаються снюсом. Що шкідливіше? Я не знаю, я не пробував ні те, ні інше", – поділився Бартуловіч в інтерв'ю LEVIN.

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