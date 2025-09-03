– Юрію Миколайовичу, у чемпіонаті країни команди провели чотири тури й пішли на двотижневу паузу. Що скажете про старт у національній першості?

– Нічого нового я поки не бачу (посміхається). На вершині турнірної таблиці перебувають Динамо та Шахтар, що поки є найбільш справедливим результатом.

Динамо може оформити рекордний трансфер легіонера – доведеться поборотись з клубом українців

– Хтось зможе скласти їм конкуренцію, як у минулому сезоні це зробила Олександрія?

– Думаю, ні. На жаль. Принаймні зараз я не бачу таких команд. У поточному чемпіонаті саме Динамо та Шахтар без сторонньої допомоги визначатимуть, хто стане чемпіоном, а хто – срібним призером, – сказав Вернидуб для Sport.ua.