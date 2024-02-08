– Андрію, привіт. Ви, ймовірно переживаєте найкращий період у своїй кар'єрі. Чи не так? Відчуваєте довіру тренера?

– Я не знаю. Тренерський штаб дає мені грати трішки більше, ніж раніше. Я дуже вдячний і намагаюся висловити свою вдячність на полі під час матчів.

Лунін підтвердив продовження контракту з Реалом і розкрив плани на майбутнє

– Що є найскладнішим?

– Найскладнішим це не грати, ось і все. Більше нічого сказати.

– Були моменти, коли тренер на прес-конференції мав сказати, хто буде грати. Як ви переживали ці моменти?

– Річ у тому, що я мало стежу за прес-конференціями і пресою загалом. Від цього можна збожеволіти. Я зосереджений лише на футболі та моїй роботі.

– Коли Реал вирішив підписати Кепу, як ти це сприйняв?

– Мені не потрібно було говорити, що вони захочуть посилити воротарську лінію. Для мене це не було несподіванкою. Я конкурував з Тібо... Немає нічого дивного, що прийшов новий воротар.

– Хто тебе підтримує у складні моменти?

– Моя дружина. Мій син, передусім зараз... Він поки цього не розуміє, але коли я перебуваю поруч з ним, то забуваю про все на світі.

– Що ти відчуваєш на Сантьяго Бернабеу перед 80 тисячами уболівальників?

– Це неймовірно, передусім, коли вони скандують твоє ім'я. Для такого хлопця як я, з 30-тисячного міста... Ніколи не міг цьогоуявити, це щось з іншого світу, – розповів українець в інтерв'ю El Chiringuito TV.

Нагадаємо, що Андрій Лунін у поточному сезоні зіграв у 15 матчах за Реал у всіх турнірах. В шести іграх йому вдалося зберегти свої ворота "сухими".

"Реал трохи випендрюється, а я не такий": Азар – про кіоск із бургерами, зайву вагу і бажання жити в горах з вівцями