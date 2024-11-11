"Андрій отримав новий контракт, вигравши конкуренцію у Кепи. На нього ж не ставили спочатку. Андрій точно не готовий миритися з тим, що він другий воротар. По його очах видно, що він налаштований боротися до останнього.

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Однозначно варто боротися за свій шанс стати основним. Зараз найкращий момент, щоб завоювати поул-позицію. Думки про зміну клубу потрібно гнати якомога далі. Вони нікуди не подінуться і хороші команди завжди триматимуть Андрія в полі зору.

Зараз Куртуа – перший після Луніна. Після важких травм складно повертатися на топ-рівень. За старі заслуги в Реалі тобі не гарантують місце в старті. Здорово, що в Андрія є такий конкурент, який не дає розслабитися. Видно, що у них джентльменська конкуренція в ігровому плані", – сказав Дикань у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін провів за Реал 5 матчів, в яких пропустив 8 голів і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює його у 25 млн євро.

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