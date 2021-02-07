Для захисника Шахтаря Ісмаїлі повернення до табору "селесао" сьогодні не на першому плані – зірка "гірників" має інші пріоритети.

"Чи залишається у мене надія зіграти за збірну Бразилії? Зараз з кожним разом все складніше і складніше. Все більше і більше молодих талановитих хлопців, які грають у конкурентоспроможніших чемпіонатах. Але хто знає. Зараз найголовніше – повністю відновитися після травми, грати в футбол.

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Думаю, якщо буду показувати якісну гру – надія завжди є повернутися в збірну. Та це не головна мета зараз. Головна мета – грати за Шахтар, допомагати команді, здобувати перемоги. Думаю, якщо коли-небудь повернуся до збірної, значить моя робота в Шахтарі проходить добре", – сказав Ісмаїлі в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, Ісмаїлі викликався у збірну Бразилії у березні 2018 року, однак так і не дебютував за "селесао".

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