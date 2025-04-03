"Ми грали сміливо, це було нелегко. Перемагати тут непросто. У першому таймі ми контролювали м’яч, створювали моменти і могли забити більше. Ми провели сухий матч. Кожен у захисті доклав зусиль. Я пишаюся ними.

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Ми боремося і робимо все можливе. Ми на правильному шляху, і команда значно покращилася. Гравці проводять чудову роботу. Після різдвяної паузи ми значно покращилися. Я відчуваю себе дуже щасливим. Я справді пишаюся цією командою.

Ми повинні підготуватися до наших наступних матчів, перш ніж думати про Класіко у фіналі.

Нелегко грати кожні три дні. Ми з моїм тренерським штабом повинні впоратися з цим. Ми намагаємося підтримувати гравців свіжими, враховуючи прогресивні навантаження для кожного гравця.

У наступні тижні нас чекає багато роботи, але ми готові до цього. Навколо мене чудова команда, чудові гравці, дуже професійні та високоякісні", – сказав Флік на прес-конференції.

До слова, фінал Кубка Іспанії відбудеться 26 квітня, початок о 23:00 за київським часом.

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