"Зарано думати про Ель Класіко у фіналі": Флік дав важливу вказівку гравцям Барселони після тріумфу над Атлетіко
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував перемогу над Атлетіко у другому півфіналі Кубка Іспанії (1:0).
"Ми грали сміливо, це було нелегко. Перемагати тут непросто. У першому таймі ми контролювали м’яч, створювали моменти і могли забити більше. Ми провели сухий матч. Кожен у захисті доклав зусиль. Я пишаюся ними.
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Ми боремося і робимо все можливе. Ми на правильному шляху, і команда значно покращилася. Гравці проводять чудову роботу. Після різдвяної паузи ми значно покращилися. Я відчуваю себе дуже щасливим. Я справді пишаюся цією командою.
Ми повинні підготуватися до наших наступних матчів, перш ніж думати про Класіко у фіналі.
Нелегко грати кожні три дні. Ми з моїм тренерським штабом повинні впоратися з цим. Ми намагаємося підтримувати гравців свіжими, враховуючи прогресивні навантаження для кожного гравця.
У наступні тижні нас чекає багато роботи, але ми готові до цього. Навколо мене чудова команда, чудові гравці, дуже професійні та високоякісні", – сказав Флік на прес-конференції.
До слова, фінал Кубка Іспанії відбудеться 26 квітня, початок о 23:00 за київським часом.
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