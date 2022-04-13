Колишній суддя Тоні Шапрон зізнався, що міг зарахувати суперечливий гол, якщо він йому сподобався.

"Чи зараховував я гарні голи, якщо була підозра на фол з боку команди, яка атакувала? Так, бувало. Арбітри – теж люди, і вони люблять футбол. Коли ти бачиш гарний гол і говориш собі: "Можливо, був незначний фол", але зараховуєш його, бо комбінація чи удар були розкішними.

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Те, що я хочу бачити, коли виходжу на стадіон – це фантастичні голи. Я найбільший футбольний фанат. Не забувайте, що судді – це, передусім, футбольні фанати. І іноді, так, ви захоплюєтеся тим, що робить гравець", – цитує 49-річного арбітра GFFN.

Нагадаємо, Шапрон став героєм скандалу у 2018 році. Тоді під час поєдинку Нант – ПСЖ арбітра випадково збив з ніг Дієго Карлос, який зараз виступає за Севілью. Рефері піднявся, вдарив кривдника ногою і показав йому червону картку.

За це Шапрона дискваліфікували на 6 місяців, після чого він вже не повернувся до роботи у зв'язку з перевищенням вікового цензу для арбітрів.

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