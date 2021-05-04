"Заради Конте я готовий битися до смерті. Нам не вдалося попрацювати разом в Челсі, але я завжди вважав, що доб'юся прогресу після того, як пішов з Манчестер Юнайтед до нього. Антоніо чітко сказав мені: "Якщо ти не працюєш на тренуваннях, то ти не граєш". Для розвитку кар'єри важливо зустрічати людей, які чесно кажуть тобі в обличчя те, що думають. Таке траплялося зі справжніми чемпіонами – Ето'О, Дрогба, Анрі.

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Я радий не тільки за всіх фанатів Інтера у світі, але і за команду, за тренера, за клуб, за президента. Це найкращий сезон у моїй кар'єрі. Сподіваюся, ми з Інтером почали переможний цикл", – поділився Лукаку в коментарі La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, що Інтер достроково став чемпіоном Італії, перервавши 9-річну гегемонію Ювентуса в Серії А. Цей чемпіонський титул став для Інтера 19-м в історії та першим із сезону 2009/10.

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