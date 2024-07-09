"Я, безумовно, спокійний у плані захисту збірної Франції. У мене були сумніви щодо Упамекано і Кунде, які провели не найвидатніший сезон, але загалом оборона у нас надійна. Однак не варто забувати, що оборона – це колективна робота. За неї відповідають не тільки чотири захисники та воротар. Це стосується також півзахисту і меншою мірою – атаки. Нинішня команда трохи нагадує мені збірну Франції, яка грала в Англії на Євро-1996, де ми часто перемагали по пенальті (одного разу – проти Нідерландів, – прим.) і також були вибиті по пенальті в півфіналі. Але, як і всі, я розчарований тим, як ми граємо в атаці.

Дешам готує грандіозну зміну перед півфіналом Євро-2024 – лідер збірної Франції може втратити місце в основі

Я згадую ЧС-2002. Ми грали на Мундіалі з Джібрілем Сіссе, Тьєррі Анрі і Давідом Трезеге – всі троє були найкращими бомбардирами у своїх лігах у Франції, Англії та Італії – і ми не забили жодного гола. Тож це не вперше. Нинішнім гравцям належить знайти алхімію, щоб це спрацювало.

Але якщо ми подивимося на окремих гравців, я думаю, що є реальна проблема Кіліана Мбаппе. Якщо ти травмований і не можеш грати на 100%, а тільки на 50%, тоді тобі не слід грати. У цьому випадку ти не робиш добре ані збірній, ані собі – тебе критикують, ти не демонструєш свій найкращий рівень. Я не бачу сенсу в тому, щоб Мбаппе грав за готовності в 50% – я думаю, що Бредлі Барколя впорався б краще.

Друга проблема збірної Франції – Усман Дембеле – я називаю його гру "Яка ганьба!". У мене просто немає слів. Він як Лерой Сане у збірній Німеччини – є гравці, які отримують м'яч, а потім нічого не відбувається.

Що стосується Грізманна, я думаю, що він втомився. Я думаю, що видатний сезон, який він провів в Атлетіко, виснажив його. Можливо, Дешаму варто подумати над зміною складу. Я знаю, що проти Іспанії ми гратимемо на контратаках, тож, можливо, Жиру не найкращий гравець для такої гри. Але, можливо, є речі, які можна спробувати – є ще Коман.

У глибині душі я, звісно, підтримую Францію, – але заради футболу я хочу, щоб у фіналі зустрілися Іспанія та Нідерланди", – цитує Лебефа Get Football News France.

Іспанія – Франція: анонс півфіналу Євро-2024