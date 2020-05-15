"Запрошують людину незрозуміло звідки": Газзаєв знищив Локомотив за звільнення Сьоміна – обоє працювали в Динамо

Відомий російський тренер Валерій Газзаєв підтримав свого колегу Юрія Сьоміна, який вчора офіційно покинув московський Локомотив.

"Я дуже шкодую, що керівництво Локомотива прийняло таке рішення. Чим воно мотивоване? Мені абсолютно незрозуміло. Як можна не продовжувати контракт з тренером, який йде зараз на другому місці, в зоні Ліги чемпіонів? Немає слів...

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Такі рішення можуть приймати тільки ті люди, які не розуміють, що їх чекає завтра. На якій підставі не продовжили угоду з Юрієм Павловичем? Так, вони можуть посилатися на його вік, щось ще. Але, по-моєму, головний і єдиний критерій в цьому питанні – результат. Якщо його немає, тренера змінюють. Але Сьомін за останні роки завоював стільки трофеїв і медалей! Де логіка? Де підстави для зміни? Ви мені поясніть! Хіба Сьомін не виконав завдань?

А Локомотив запрошує замість Сьоміна людину незрозуміло звідки (сербського фахівця Марко Ніколіча – прим.). Я б зрозумів, якби вони покликали тренера калібру Моурінью або Гвардіоли. Тоді, можливо, варто було ще говорити про якийсь розвиток клубу. А тут... Запрошують невідомого фахівця незрозуміло звідки... Немає слів! Мені важко це зрозуміти", – заявив Газзаєв у коментарі Спорт-Экспресс.

Додамо, що саме Газзаєв свого часу змінив Сьоміна на посаді головного тренера Динамо, однак протримався в Києві лише сезон 2009/10.

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