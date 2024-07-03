"Чесно кажучи, було доволі несподівано отримати запрошення від такого клубу, але я особливо не вагався та з радістю погодився перейти до Динамо. Сьогодні ввечері вже провів перше тренування з командою. І партнери, і тренерський штаб дуже добре зустріли мене та прийняли до команди. Тепер працюватиму, аби виправдати довіру та грати в основному складі "біло-синіх".

Динамо оголосило про підписання лідера СК Дніпро-1

У відпустці я займався індивідуально, але навантаження, звичайно, були не такими, як у хлопців від початку підготовчого періоду. Буду тренуватися та поступово надолужувати партнерів, аби вийти з ними на один рівень фізичних кондицій.

Часу радитися з Піхальонком особливо не було, але разом із Сашком набагато комфортніше буде адаптуватися в Динамо та звикати до побутового життя на новому місці. Зрештою я знайомий з багатьма динамівцями, ми разом виступали в молодіжній збірній. З іншими також неодноразово перетиналися на футбольному полі, тож один одного знаємо.

На кого рівняюсь у світовому футболі? Дуже подобається, як грає Тьяго Алькантара. У нього трохи не склалося у Ліверпулі, але за індивідуальними якостями це дуже сильний футболіст.

Щодо ігрового номера – обрав 15-й. Особливих побажань не було, цей виявився вільним. Знаю, що під ним раніше в Динамо виступав Віктор Циганков, який був лідером команди. Тож сподіваюся стати так само важливим гравцем для київського клубу", – цитує Рубчинського офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, 22-річний хавбек підписав з киянами контракт терміном на чотири сезони.

Карпати розбили Минай, Рух врятувався з європейським середняком, Вірт постраждав від екс-команди: спаринги клубів УПЛ