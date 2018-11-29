Запорожан реалізував 1500-й пенальті в історії чемпіонату України

Переможний гол капітана Олександрії Андрія Запорожана у ворота Динамо увійде в історію.

У матчі 16-го туру УПЛ капітан Олександрії голом з пенальті приніс своїй команді перемогу над Динамо.

Олександрія – Динамо – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Цей гол з 11-метрової позначки став 1500-м в історії українського чемпіонату, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

1019 пенальті реалізували господарі, 481 – гості. Всього за цей час рефері вказав на "точку" 1980 разів.

Найчастіше з пенальті забивали футболісти Динамо – 134, Шахтар забив 129 пенальті. Пропускали з пенальті найчастіше Карпати і запорізький Металург – 104 голи.

Найбільше голів з пенальті забив Васіл Гігіадзе – 27. Частіше за всіх пропускав з пенальті Ігор Шуховцев – 50.

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