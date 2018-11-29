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Запорожан реалізував 1500-й пенальті в історії чемпіонату України

10:23 104 Читать на русском
Запорожан реалізував 1500-й пенальті в історії чемпіонату України
Андрій Запорожан / Фото: ФК Олександрія

Переможний гол капітана Олександрії Андрія Запорожана у ворота Динамо увійде в історію.

У матчі 16-го туру УПЛ капітан Олександрії голом з пенальті приніс своїй команді перемогу над Динамо.

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Цей гол з 11-метрової позначки став 1500-м в історії українського чемпіонату, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

1019 пенальті реалізували господарі, 481 – гості. Всього за цей час рефері вказав на "точку" 1980 разів.

Найчастіше з пенальті забивали футболісти Динамо – 134, Шахтар забив 129 пенальті. Пропускали з пенальті найчастіше Карпати і запорізький Металург – 104 голи.

Найбільше голів з пенальті забив Васіл Гігіадзе – 27. Частіше за всіх пропускав з пенальті Ігор Шуховцев – 50.

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Україна16 тур

Олександрія - Динамо: Неділя 25 листопада 2018

Олександрія
Матч завершено
2 : 1
Динамо
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Шахтар Шахтар Васіл Ґіґіадзе Васіл Ґіґіадзе Андрій Запорожан Андрій Запорожан Динамо Динамо Олександрія Олександрія Олександрія - Динамо Ігор Шуховцев Ігор Шуховцев
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