Селтік на власному полі впевнено розібрався з Рейнджерс в рамках 23-го туру чемпіонату Шотландії.

Шотландія, 22 тур

Селтік – Рейнджерс – 3:0

Голи: Хатате, 5, 42, Абада, 44

До сьогоднішнього дня Рейнджер не поступався в Old Firm дербі понад два роки. Ці успіхи пов'язані з роботою в клубі Стівена Джеррарда, який перебрався тренувати Астон Віллу.

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Долю звітного матчу вирішив зимовий новачок "кельтів" Рео Хатате. Японець відзначився дублем, забивши вже тричі в чотирьох матчах за шотландський клуб. Розгром вдалося оформити ще до перерви завдяки Абада. Другий тайм минув без голів.

Завдяки цій перемозі Селтік набрав 57 очок та вийшов на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Шотландії. Рейнджерс опустився на другу сходинку, відставання становить лише один заліковий пункт.

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