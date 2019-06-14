Запісоцький: Апеляції Португалії та Люксембургу щодо справи Мораєса розглянуть 18 червня

Генеральний секретар Української асоціації футболу Юрій Запісоцький розповів, коли відбудеться розгляд апеляцій футбольних асоціацій Португалії та Люксембургу у справі натуралізації Жуніора Мораєса.
Юрій Запісоцький розповів, що розгляд апеляцій футбольних асоціацій Португалії та Люксембургу у справі натуралізації Жуніора Мораєса відбудеться 18 червня, інформує Tribuna.
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Нагадаємо, обидві асоціації вирішили оскаржити рішення УЄФА у справі правомірності виступів натуралізованого Жуніора Мораеса за збірну України в матчах відбору Євро-2020 з цими командами після отримання мотиваційних частин початкового рішення УЄФА.
Відзначимо, що Українська асоціація футболу готова захищати свою правоту навіть у Лозанні.
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