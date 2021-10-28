El Derbi madrileño – це завжди запеклий поєдинок двох футбольних гігантів, який смакують любителі футболу по всьому світу. А коли на кону стоїть вухатий кубок Ліги чемпіонів – стадіон перетворюється на справжнє поле битви.

Мадридський Реал завжди є фаворитом будь-яких змагань. Від королівського клубу завжди чекають перемог. Це клуб із довгою трофейною історією та космічним бюджетом на нових гравців, які допоможуть поповнити клубний музей новими призами.

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Натомість Атлетіко торував собі шлях на вершину впродовж багатьох років. В історії клубу були яскраві спалахи, але "матрацники" завжди перебували у тіні своїх "коронованих" сусідів. Для гравців штибу Торреса та Агуеро Атлетіко був лише трампліном до зірок. Фінал Ліги чемпіонів – чудовий шанс скинути Реал з п'єдесталу та довести свою спроможність боротися за найвищі трофеї.

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З приходом Дієго Сімеоне у 2011 році Атлетіко почав формувати свій особливий стиль гри. Надійність оборони стала візитівкою "матрацників", залишити автограф у їхній воротах стало вкрай важко. Разом з тим швидкі атаки не давали супернику відійти в захист та визначали результат.

У сезоні ЛЧ 2013/14 Реал під керівництвом Карло Анчелотті пройшов у фінал дуже легко. "Вершкові" без проблем розібралися в групі з Галатасараєм, Ювентусом та Копенгагеном, в 1/8 познущалися з Шальке (9:2 за підсумком двох матчів), в 1/4 обійшли Борусію (3:2) та не відчули спротиву від Баварії у півфіналі – 4:0.

Атлетіко у групі із Зенітом, Порту та Аустрією набрав 16 очок та пропустив лише 3 голи. На стадії плей-офф було важче: з Міланом проблем не виникло (5:1), а з Барселоною (2:1) та Челсі (3:1) довелося серйозно битися. Але хай там що, мадридський клуб отримав путівку у Лісабон, де мав зійтися у двобої із запеклим ворогом.

Арбітром матчу УЄФА призначив Бьорна Кюйперса. Роботи нідерландському арбітру вистачало – гравці були настільки непоступливими, що в основний час матчу він показав 7 жовтих карток. Цей показник став абсолютним рекордом турніру. Під гарячу руку арбітра потрапили Рамос, Хедіра, Хуанфран, Міранда, Рауль Гарсія, Коке та Вілья.

На 36-й хвилині лідер Атлетіко Дієго Годін відкрив рахунок у поєдинку. Здавалося, Сімеоне та компанії вдасться скинути футбольних королів Європи з трону. Годинник на табло відраховував секунди до кінця матчу. Фортеця Атлетіко впевнено відбивала облогу Роналду та партнерів. Ще трішки – і омріяний вухатий кубок вже в руках.

Але велич – це про битву до кінця. Гравці Реала ніколи не опускають рук та б'ються до кінця. Останні хвилини матчу, "вершкові" подають кутовий. Захист Атлетіко виставив оборонні редути, але зробив фатальну помилку – не втримав головну зброю Реала на другому поверсі – Серхіо Рамоса. Зірковий захисник зумів вгадати траекторію м'яча, вистрибнути вище за всіх та відправити м'яч у сітку воріт. Куртуа зреагував, але був безсилим – 1:1.

Такий удар відправив Атлетіко у психологічний нокаут, а Реал добив суперника в овертаймах. Бейл, Марсело та Роналду знищили будь-які надії матрацників на серію пенальті, а Кюйперс роздав ще 5 "гірчичників". 4:1 – нищівна поразка за крок до мрії.

Порушення правил стали для "матрацників" слабкою втіхою, і їм не залишилося нічого, аніж працювати над помилками та знову торувати шлях до мрії.