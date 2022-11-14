Керівник медичного штабу рівнян Артем Зінченко пролив світло на здоров'я Станіслава Шарая, якому стало погано під час матчу 13-го туру з Олександрією.

"На тлі травми лівого гомілкоступневого суглобу та сильного больового синдрому у Станіслава Шарая виникло запаморочення із втратою свідомості.

Гравець Вереса знепритомнів під час матчу з Олександрією – йому надавали екстрену допомогу

Зусиллями футболістів, які були поруч в цей час, та лікарів Станіслав повернувся до свідомості. Пульс та артеріальний тиск нормалізувались. Зараз він почувається добре", – цитує Зінченка офіційний сайт Вереса.

Нагадаємо, під час матчу між Олександрією та Вересом півзахисник рівнян Станіслав Шарай знепритомнів на лаві запасних. Він вийшов на заміну у другому таймі, проте відіграв лише декілька хвилин – футболіст отримав травму та був замінений. На лаві Шарай відчув себе погано і знепритомнів. Гру довелося зупинити, поки лікарі протягом 10-ти хвилин надавали футболісту допомогу.

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