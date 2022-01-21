Український захисник Артур Западня продовжить кар'єру у чемпіонаті Казахстану, повідомляє Telegram-канал "Атакувальний автобус".

Костишин визначився з тренерським штабом в Аксу

Новою командою 31-річного гравця буде Мактаарал. За інформацією джерела, Западня вже узгодив умови контракту і перебуває у розташуванні команди. Про перехід українця буде оголошено найближчим часом.

Нагадаємо, останнім місцем виступу Западні був Металіст 1925, який він покинув у січні у статусі вільного агента. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

До слова, Мактаарал напряму пробився до еліти казахського футболу, посівши у турнірній таблиці Першої ліги другу сходинку. Переможцем першості став Аксу, який відтепер тренуватиме Руслан Костишин.

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