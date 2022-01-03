Український захисник Артур Западня покинув Металіст 1925, повідомляє прес-служба харківського клубу.

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До команди Валерія Кривенцова оборонець приєднався взимку 2021-го і допоміг підвищитись у класі. У поточному сезоні ветеран провів за харків'ян 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол (у ворота Інгульця).

До слова, за плечами у 31-річного футболіста, окрім Металіста 1925, виступи у складі Маріуполя, Ворскли, запорізького Металурга, Сум, Вереса, Львова, Волині та Десни. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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