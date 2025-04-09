"У мене немає слів, зі мною такого ніколи раніше не траплялося! Це чвертьфінал, і ми знаємо, як багато значив цей вечір. Це дійсно історичний момент. Я такий щасливий.

Дубль Райса зі штрафних у відеоогляді матчу Арсенал – Реал – 3:0

Обидва удари були дійсно хороші. Чесно кажучи, я не звик до всіх цих похвал і ЗМІ, і просто до того, як люди кажуть, наскільки хороші були штрафні! Я бачив їх кілька разів, але думаю, що буду передивлятися їх. Це неймовірний момент, я не можу в це повірити.

Як тільки я забив перший штрафний і він зайшов у ворота, я подумав: "Це мій перший штрафний!" А потім у мене з'явилася впевненість перед другим. Я просто подумав: "Чому б і ні? Що мені втрачати?" Я збирався перекинути м'яч через стінку і подумав: "У мене є сторона воротаря, і це добре". Я багато тренувався. Так що, так, два голи забили, і це просто чарівні моменти. Вони залишаться зі мною назавжди.

Вміння забивати зі штрафного завжди було у мене, але я занадто багато разів влучав у стінку, або м'яч летів вище.

Це, ймовірно, один із найкращих моментів у моїй кар'єрі з погляду забитих голів. Перемога наступного тижня, ймовірно, перевершить це, оскільки ми створимо щось цінне для клубу", – цитує Райса офіційний сайт Арсенала.

Нагадаємо, що Деклан Райс оформив дубль у матчі з Реалом, забивши два м'ячі прямим ударом зі штрафного. Півзахисник став першим гравцем, який забив два голи зі штрафних у матчі плей-офф Ліги чемпіонів.

Арсенал розтрощив Реал у першому чвертьфіналі ЛЧ – Райс оформив шедевральний дубль зі штрафних