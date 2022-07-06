Нідерландець готується до першого сезону на чолі манкуніанців. Тен Хаг не планує підлаштовуватися, а прагне привчити команду до своїх вимог – швидкого комбінаційного футболу.

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Навіть найкращі гравці Манчестер Юнайтед не здатні відразу впоратися з вимогами нового тренера. Під час однієї з тренувальних вправ наставнику постійно доводилося нагадувати своїм підопічним, що потрібно діяти швидше, грати в один дотик і яку ногу використовувати.

Зрештою, Тен Хагу довелося резюмувати, що футболісти не впоралися. "Занадто багато помилок", – сказав нідерландець.

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Erik ten Hag in training: "Making too many mistakes.."



Notice how he's been taking them on one-touch, quick-passing football?



Reminds me when he said "good is not good enough. The intention is to play fantastic football and win".pic.twitter.com/yFNrueetrE — UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) July 5, 2022

Ось як цю вправу виконували футболісти Аякса, де раніше працював фахівець.