"Занадто багато помилок": зірки Манчестер Юнайтед розчарували Тен Хага виконанням тренувальної вправи – відео
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг вчить команду грати у свій футбол.
Нідерландець готується до першого сезону на чолі манкуніанців. Тен Хаг не планує підлаштовуватися, а прагне привчити команду до своїх вимог – швидкого комбінаційного футболу.
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Навіть найкращі гравці Манчестер Юнайтед не здатні відразу впоратися з вимогами нового тренера. Під час однієї з тренувальних вправ наставнику постійно доводилося нагадувати своїм підопічним, що потрібно діяти швидше, грати в один дотик і яку ногу використовувати.
Зрештою, Тен Хагу довелося резюмувати, що футболісти не впоралися. "Занадто багато помилок", – сказав нідерландець.
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Ось як цю вправу виконували футболісти Аякса, де раніше працював фахівець.