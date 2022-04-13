Півзахисник "біло-синіх" Беньямін Вербіч, який на правах оренди виступає за Легію, поділився враженнями після благодійного поєдинку між своїми командами.

"Занадто багато емоцій. Зупиніть війну. Все буде добре", – написав Вербіч на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Феєричне повернення Бєсєдіна у відеоогляді благодійного матчу Легія – Динамо – 1:3

Нагадаємо, напередодні Динамо провело перший поєдинок у рамках благодійного турне, що проходить під гаслом "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо Війну!"). Кияни святкували перемогу над варшавською Легією з рахунком 3:1.

Словенський півзахисник відіграв за Динамо і Легію по тайму і мав шанси відзначитись за обидва колективи. Після завершення матчу Вербіч не зміг стримати сліз – заспокоювати його довелось кіперу Динамо Денису Бойко.

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