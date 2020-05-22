"Заморозити сезон, а через рік відправити в УПЛ п'ять команд": наставник Оболонь-Бровар озвучив позицію клубу

Головний тренер клубу Оболонь-Бровар Олег Мазуренко висловився щодо догравання сезону у Першій лізі.

"Наша позиція залишається незмінною: все повинно вирішуватися у чесній спортивній боротьбі на футбольному полі, а не в кабінетах чиновників. Оболонь-Бровар за те, щоб Перша ліга продовжила турнір – у будь-якому вигляді, у будь-якому форматі.

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Не важливо, чи це буде міні-турнір чи плей-офф. Ми готові їхати куди завгодно, головне – грати. Визначити найсильніших, володарів путівок у Прем'єр-лігу – це буде і справедливо, і порядно по відношенню до футболу.

Ми нікого не боїмося, тому готові до випробувань. А якщо ні, тоді пропоную заморозити цей сезон в існуючому вигляді і відмовитись від обміну між лігами. Тобто ніхто не вилітає і ніхто не заходить. А через рік відправити п'ять команд в Прем'єр-лігу. Тим паче, що розширення еліти до 16 учасників з сезону-2021/22 було прописано в регламентних документах", – сказав Мазуренко у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, Оболонь-Бровар посідає у турнірній таблиці Першої ліги п'яту сходинку, однак має однакову кількість очок з Минаєм та Інгульцем.

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