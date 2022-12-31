"Світ буде зустрічати Новий рік. Святкова вечеря. Подарунки. Сім'я за столом зі салатами та м'ясом. Усмішки. Щастя. Нові бажання.

Мудрик: Наступний рік буде тріумфальним, і я не про футбол

Майже весь світ буде запускати салюти і радіти їхнім гарним розривам у небі. На жаль, в Україні цього року це не свято. Не всі сім'ї можуть зібратися за святковим столом. Багато діточок не отримають подарунок під ялинку. Замість салютів у нас тепер робота ППО. А головне бажання кожного українця – перемога у війні.

Ми всі розуміємо, якою ціною ми входимо у 2023 рік. Ціною життів та здоров'я найкращих синів та доньок України. Ціною того, що не всі діти побачать своїх батьків, не кожні мама і тато дочекаються свою дитину вдома. А є багато людей, в яких тепер немає дому…

Багато українців зустрінуть Новий рік з рідними по відеозв'язку. Бо тепер вони живуть далеко один від одного. Не буде тепла, обійм і поцілунків. Не буде ніжного дотику до улюблених, теплих рук. Ворог зламав наше життя. Він зламав наш дім. Зламав все, що бачив перед собою. Але він ніколи не зламає нашу силу, волю і жагу до того життя, яке ми собі здобули. Він не зламає наші душі.

Я не хочу нічого бажати, бо в кожного з вас своє особисте бажання. Сподіваюсь, воно здійсниться. Просто подякую кожному, хто наближає перемогу. Воїну, медику, волонтеру, рятівнику… Не опускайте руки. Робіть те, що робите, і пам'ятайте, що за кожною темрявою приходить світло!

Ставайте цим світлом! І обов'язково кажіть рідним вам людям про те, що ви відчуваєте. Якщо сумуєте, наберіть. Якщо любите, говоріть це частіше. Низький вам уклін", – написав Зозуля у соцмережах.