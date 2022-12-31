"Замість салютів у нас тепер робота ППО": Зозуля зворушливо привітав з прийдешнім Новим роком
Роман Зозуля, український нападник Райо Махадаонда, вкрай тепло звернувся до усіх українців та захисників напередодні Нового року.
"Світ буде зустрічати Новий рік. Святкова вечеря. Подарунки. Сім'я за столом зі салатами та м'ясом. Усмішки. Щастя. Нові бажання.
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Майже весь світ буде запускати салюти і радіти їхнім гарним розривам у небі. На жаль, в Україні цього року це не свято. Не всі сім'ї можуть зібратися за святковим столом. Багато діточок не отримають подарунок під ялинку. Замість салютів у нас тепер робота ППО. А головне бажання кожного українця – перемога у війні.
Ми всі розуміємо, якою ціною ми входимо у 2023 рік. Ціною життів та здоров'я найкращих синів та доньок України. Ціною того, що не всі діти побачать своїх батьків, не кожні мама і тато дочекаються свою дитину вдома. А є багато людей, в яких тепер немає дому…
Багато українців зустрінуть Новий рік з рідними по відеозв'язку. Бо тепер вони живуть далеко один від одного. Не буде тепла, обійм і поцілунків. Не буде ніжного дотику до улюблених, теплих рук. Ворог зламав наше життя. Він зламав наш дім. Зламав все, що бачив перед собою. Але він ніколи не зламає нашу силу, волю і жагу до того життя, яке ми собі здобули. Він не зламає наші душі.
Я не хочу нічого бажати, бо в кожного з вас своє особисте бажання. Сподіваюсь, воно здійсниться. Просто подякую кожному, хто наближає перемогу. Воїну, медику, волонтеру, рятівнику… Не опускайте руки. Робіть те, що робите, і пам'ятайте, що за кожною темрявою приходить світло!
Ставайте цим світлом! І обов'язково кажіть рідним вам людям про те, що ви відчуваєте. Якщо сумуєте, наберіть. Якщо любите, говоріть це частіше. Низький вам уклін", – написав Зозуля у соцмережах.