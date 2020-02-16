Замість гола величезний конфуз у багнюці – курйозне відео з Північної Ірландії

Матч між Портадауном та Квінс Юніверсіті в рамках другого дивізіону Північної Ірландії запам'ятався надзвичайно курйозним епізодом.

Нападник Портадауна Адам Селлі за один поєдинок перетворився з головного невдахи гри на героя.

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Гравець став автором неймовірно курйозного епізоду при другому взятті воріт суперника. Форвард вискочив віч-на-віч із голкіпером, пробив повз нього і почав святкування. М'яч зупинився перед самісінькою лінією воріт, проте його одноклубник Лейвері встигнув першим та врятував партнера від ганьби.

Втім, Селлі виправився у другій половині гри, записавши до свого активу хет-трик, а його команда знищила суперника 7:1.

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