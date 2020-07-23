Замість чемпіонства – поразка: Ювентус програв Удінезе, Де Лігт забив і зганьбився

Чемпіонат Італії 2019/20, 35-й тур

Удінезе – Ювентус – 2:1

Голи: Нестеровскі, 52, Фофана, 90+2 – Де Лігт, 42

Лаціо – Кальярі – початок о 22:45

Ювентус в разі перемоги над Удінезе відірвався б від другого місця, яке посідає Аталанта, на дев'ять очок за три тури до фінішу першості й при перевазі в особистих зустрічах. Це означало дострокове чемпіонство, але фріульці не збиралися виконувати роль статиста. Пропустивши наприкінці першого тайму внаслідок точного удару Де Лігта з відскоку, вони відігралися на старті другого – це Нестеровскі у падінні замкнув подачу Семи. У компенсований же час Фофана, прорвавшись крізь Сандро та ефектно перегравши Де Лігта один-в-один, пробив у дальній кут, встановивши остаточний рахунок зустрічі – 2:1.

Таким чином, дострокове Скудетто туринців відкладається до наступних турів. У "Старої синьйори" в активі 80 очок, а Аталанта відстає всього на шість. Удінезе набрав 39 залікових балів і піднявся на п'ятнадцяту сходинку в турнірній таблиці.

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