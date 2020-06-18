Заміною Вернеру може стати топ-бомбардир із Франції – його торгувала Барселона

РБ Лейпциг перебуває у пошуках нападника, здатного замінити Тімо Вернера.

Німецький клуб хоче запросити Віссама Бен-Єддера з Монако на місце Тімо Вернера, який перейшов у Челсі, повідомляє Le 10 Sport.

Челсі офіційно оголосив про трансфер Вернера

За інформацією видання, 29-річний француз – один із головних пріоритетів РБ Лейпциг, але конкуренцію на трансферному ринку може скласти Манчестер Юнайтед. Цікаво, що взимку запросити Бен-Єддера хотіла Барселона, яка шукала заміну травмованому Суаресу.

До слова, нападник Монако у минулому чемпіонаті Франції провів 26 матчів, у яких забив 18 голів та віддав 5 асистів. Бен-Єддер поділив першу сходинку в списку найкращих бомбардирів Ліги 1 з Кіліаном Мбаппе, однак "золотий бутс" дістався форварду ПСЖ завдяки кращим додатковим показникам.

Неймар vs Мбаппе, успіх Марселя зі сльозами надії, обкрадений Ліон, Камавінга затягнув Ренн в ЛЧ – ревю сезону Ліги 1