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Заміною Вернеру може стати топ-бомбардир із Франції – його торгувала Барселона

22:42 - Читать на русском
Заміною Вернеру може стати топ-бомбардир із Франції – його торгувала Барселона
Віссам Бен-Єддер / фото: Монако

РБ Лейпциг перебуває у пошуках нападника, здатного замінити Тімо Вернера.

Німецький клуб хоче запросити Віссама Бен-Єддера з Монако на місце Тімо Вернера, який перейшов у Челсі, повідомляє Le 10 Sport.

Челсі офіційно оголосив про трансфер Вернера

За інформацією видання, 29-річний француз – один із головних пріоритетів РБ Лейпциг, але конкуренцію на трансферному ринку може скласти Манчестер Юнайтед. Цікаво, що взимку запросити Бен-Єддера хотіла Барселона, яка шукала заміну травмованому Суаресу.

До слова, нападник Монако у минулому чемпіонаті Франції провів 26 матчів, у яких забив 18 голів та віддав 5 асистів. Бен-Єддер поділив першу сходинку в списку найкращих бомбардирів Ліги 1 з Кіліаном Мбаппе, однак "золотий бутс" дістався форварду ПСЖ завдяки кращим додатковим показникам.

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Теги
Німеччина Віссам Віссам Бен-Єддер Монако Монако РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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