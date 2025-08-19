Атлетіко Мадрид активно шукає шляхи, щоб відпустити Александера Сьорлота, оскільки ним цікавиться Наполі, повідомляє Matteo Moretto.

Довбик може знову замінити топ-форварда – травма бомбардира змінює всі плани й змушує чемпіона шукати небанальні рішення

З огляду на інтерес Наполі і до українця Артема Довбика ситуація набуває особливого значення. Минулого літа, коли Довбик переходив із Жирони, Атлетіко цікавився обома форвардами: тоді мадридці підписали Сьорлота, а Артем вирушив у Рому. Зараз історія повторюється – український форвард у фокусі Наполі після травми Ромелу Лукаку, але норвежець може знову стати на шляху українця.

Нагадаємо, Рома рік тому купувала Довбика у Жирони за 30,5 млн євро + бонуси. Українець у дебютний сезон провів 45 матчів, оформивши 17 голів та 4 асисти. Втім, після приходу на тренерський місток Гасперіні перспективи Артема в столиці Італії стали вкрай туманними.

MAJOR BREAKING: Atlético Madrid are looking for solutions to let Alexander Sørloth leave the club.



Napoli have always followed and appreciated him, but as of today, there are no direct contacts.



[️: @MatteMoretto] pic.twitter.com/2j4QAJFFDD — Atletico Universe (@atletiuniverse) August 19, 2025

