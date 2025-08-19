"Замінник Довбика" знову може перейти дорогу українцю – Наполі продовжує розглядати варіанти на місце Лукаку
Форвард Атлетіко Александер Сьорлот може покинути клуб.
Атлетіко Мадрид активно шукає шляхи, щоб відпустити Александера Сьорлота, оскільки ним цікавиться Наполі, повідомляє Matteo Moretto.
Довбик може знову замінити топ-форварда – травма бомбардира змінює всі плани й змушує чемпіона шукати небанальні рішення
З огляду на інтерес Наполі і до українця Артема Довбика ситуація набуває особливого значення. Минулого літа, коли Довбик переходив із Жирони, Атлетіко цікавився обома форвардами: тоді мадридці підписали Сьорлота, а Артем вирушив у Рому. Зараз історія повторюється – український форвард у фокусі Наполі після травми Ромелу Лукаку, але норвежець може знову стати на шляху українця.
Нагадаємо, Рома рік тому купувала Довбика у Жирони за 30,5 млн євро + бонуси. Українець у дебютний сезон провів 45 матчів, оформивши 17 голів та 4 асисти. Втім, після приходу на тренерський місток Гасперіні перспективи Артема в столиці Італії стали вкрай туманними.
