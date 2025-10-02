"Замінив воротаря": Забарний отримав оцінку від французької преси за матч з Барселоною – він увійшов до топ-3
Центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний отримав комплімент за виступ у матчі проти Барселони (2:1).
"Замінивши відсутнього Маркіньйоса, українець відзначився красивим порятунком, підмінивши свого воротаря. Здатний жорстко грати проти суперника, граючи високо, він іноді пропускає суперників занадто легко, і Рашфорд двічі зумів його обійти.
Сейв Забарного у відеоогляді матчу Барселона – ПСЖ – 1:2
Після перерви він добре відновив рівновагу, зробивши хороший сейв і другий сейв після удару Феррана. Він ще не повністю домінує, але вже викликає велику довіру", – зазначило видання FootMercato і поставило Іллі оцінку в 6,5 бала.
Більш високими оцінками відзначилися тільки Нуну Мендеш і Фабіан Руїс.
