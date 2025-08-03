Перспективний форвард Челсі Тайрік Джордж вирішив залишити клуб уже цього літа. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, 19-річний англієць подав офіційний запит на трансфер через скорочення ігрової практики.

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На гравця вже претендують клуби Бундесліги – зокрема РБ Лейпциг і Борусія М.

Минулого сезону Джордж провів 26 матчів за команду Енцо Марески, зокрема проявив себе в Лізі конференцій після дискваліфікації українця Михайла Мудрика. Але після літніх трансферів ситуація змінилась – Челсі вже підписав Джеймі Байно-Гіттенса й веде переговори щодо Хаві Сімонса та Алехандро Гарначо.

Джерело підтверджує, що РБ Лейпциг уже інформував лондонців про бажання підписати Джорджа під час перемовин щодо Сімонса. Челсі поки схиляється до оренди, але сам гравець наполягає на повноцінному трансфері.

Transfermarkt оцінює Джорджа в 10 мільйонів євро. Контракт гравця з Челсі чинний до 2027 року з опцією пролонгації на один рік.

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