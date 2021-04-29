Зальцбург не довго думав над заміною Джессі Маршу, який замінить Юліана Нагельсманна у РБ Лейпциг.

Влітку австрійських "биків" очолить Маттіас Яйссле, повідомляє офіційний сайт австрійського клубу.

РБ Лейпциг офіційно оголосив ім'я нового тренера

Тренер-вундеркінд чудово попрацював з фармом Зальцбурга – Ліферінгом. Команда йде на другій сходинці у другій австрійській Бундеслізі, проте не має права підніматися в один дивізіон до "старшого брата". Марш веде Зальцбург до чергового чемпіонства, тому зі спокійною душею може йти у РБ Лейпциг.

Додамо, що Яйссле нещодавно виповнилося лише 33, тобто він на рік молодший за Юліана Нагельсманна.

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