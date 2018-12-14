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Зальцбург став рекордсменом Ліги Європи

12:26 447 Читать на русском
Зальцбург став рекордсменом Ліги Європи
Зальцбург став рекордсменом Ліги Європи / фото: ФК Зальцбург

Австрійський Зальцбург в груповому етапі Ліги Європи 2018/19 здобув максимальну кількість очок та увійшов в історію змагань.

Зальцбург в заключному турі Ліги Європи на виїзді здолав Селтік. Ця перемога дозволила австрійцям завершити груповий турнір з 18 очками у квартеті B.

Цікаво, що Зальцбург став першою командою в історії Ліги Європи, яка зуміла тричі набрати 18 очок на груповому етапі турніру, повідомляє Who Scored.

Визначилися усі учасники плей-офф Ліги Європи

До слова, в Лізі Європи 2017/18 Зальцбург дійшов до півфіналу, поступившись Марселю.

Цікаво, що Зальцбург може стати потенційним суперником Шахтаря, адже "гірники" потрапили у список несіяних команд. Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи пройде 17 грудня.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга Європи6 турСелтік Парк (Ґлазґо)

Селтік - Зальцбург: Четвер 13 грудня 2018

Селтік
Матч завершено
1 : 2
Зальцбург
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Теги
Ліга Європи Зальцбург Зальцбург Рекорди Відеоновини Головне Селтік - Зальцбург
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