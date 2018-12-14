Зальцбург став рекордсменом Ліги Європи

Австрійський Зальцбург в груповому етапі Ліги Європи 2018/19 здобув максимальну кількість очок та увійшов в історію змагань.

Зальцбург в заключному турі Ліги Європи на виїзді здолав Селтік. Ця перемога дозволила австрійцям завершити груповий турнір з 18 очками у квартеті B.

Цікаво, що Зальцбург став першою командою в історії Ліги Європи, яка зуміла тричі набрати 18 очок на груповому етапі турніру, повідомляє Who Scored.

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До слова, в Лізі Європи 2017/18 Зальцбург дійшов до півфіналу, поступившись Марселю.

Цікаво, що Зальцбург може стати потенційним суперником Шахтаря, адже "гірники" потрапили у список несіяних команд. Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи пройде 17 грудня.

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