Зальцбург розписав бойову нічию з Айнтрахтом і вилетів з Ліги Європи

Визначився останній учасник 1/8 фіналу Ліги Європи. Звіт про матч Зальцбург – Айнтрахт читайте на "Футбол 24".

У перенесеному через негоду матчі 1/16 фіналу Ліги Європи австрійський Зальцбург не зміг обіграти німецький Айнтрахт і припинив подальшу участь у єврокубках.

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Після розгрому у першому поєдинку "бикам" потрібно було забивати мінімум три м’ячі і тримати свої ворота на замку. Вже на десятій хвилині Андреас Ульмер наважився на дальній постріл з лінії штрафного майданчика і красивим ударом поцілив у дев’ятку.

В середині тайму Філіп Костіч, отримавши передачу на лівому фланзі, на швидкості протягнув м’яч майже до кінця поля і поперечною передачею знайшов голову Андре Сілви, який у боротьбі з захисником виявився спритнішим і зрівняв рахунок у матчі.

По перерві Жером Онжем, після подачі з кутового, вистрибнув вище за інших і головою поцілив у верхній кут воріт. Та під кінець матчу Сілва дальнім ударом відновив статус-кво і вивів свою команду у наступний раунд єврокубкових змагань.

В 1/8 фіналу німецький клуб зіграє зі швейцарським Базелем. Перший поєдинок відбудеться 12 березня на Комерцбанк-арені, матч-відповідь – за тиждень, 19 березня, на Санкт-Якоб парку.

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