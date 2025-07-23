У першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Зальцбург обіграв у гостях Бранн з рахунком 4:1. Читайте подробиці на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд, перший матч

Бранн – Зальцбург – 1:4

Голи: Магнуссон, 20 – Нене, 58, Онісіво, 61, Вертессен, 87, К'єргор, 90+2 (з пенальті)

Півзахисник збірної Ізраїлю Оскар Глух провів переговори з Аяксом – за даними нідерландських ЗМІ, він домовився про свій трансфер із Зальцбурга. Австрійський клуб виручить за нього 15 млн євро – завдяки цій сумі він виграв конкуренцію у Роми.

Ліга конференцій: Хайдук врятувався проти представника Азербайджану, чемпіон Естонії здолав грузинів

Попри цю інформацію, в Норвегії Глух вийшов у стартовому складі і оформив шедевральний гольовий пас – він оформив асист на Нене, коли гості зрівняли рахунок. Цей гол став переломним – після нього Бранн так і не оговтався, і пропустив ще тричі.

Нагадаємо, що саме Зальцбург у минулому сезоні зупинив київське Динамо за крок від виходу в основний етап Ліги чемпіонів (рахунок у протистоянні – 1:3 на користь австрійців), опустивши підопічних Олександра Шовковського у Лігу Європи.