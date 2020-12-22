Два футболісти Зальцбурга та збірної Малі можуть надовго залишитись без футболу.

Нападник Секу Койта та півзахисник Мохамед Камара провалили допінг-тести після повернення з табору збірної Малі, повідомляє офіційний сайт Зальцбурга.

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У аналізах обох гравців "биків" знайшли сліди препарату, який сприяє виведенню будь-яких інших речовин з організму. Зальцбург вже оголосив, що готовий надати підтримку та пояснення УЄФА для справедливого розслідування інциденту.

Кейта та Камара є основними гравцями клубу та допомогли пробитись Зальцбургу в 1/16 фіналу Ліги Європи, де на їхню команду очікує Вільяреал. Проте, ймовірно, Секу та Мохамед вже не зіграють проти іспанців.

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