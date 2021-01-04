Зальцбург оголосив про трансфер трьох зірочок з малійського клубу Гідар. Свої підписи під контрактами до 2025 року поставили 18-річні Мамаді Діамбу, Дауда Гіндо та Нене Доржель, повідомляє офіційний Twitter клубу.

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Зауважимо, ці футболісти спробують повторити шляхи своїх попередників з Африки, які свого часу теж виступали за Зальцбург, але перебрались у європейські топ-клуби. Зокрема, варто пригадати Садьйо Мане та Набі Кейта, які зараз грають за Ліверпуль, Амаду Айдара, який виступає за Лейпциг. Не можна забувати і про Секу Койта, який все ще грає за австрійців та є одним із лідерів колективу.

До слова, після 12 зіграних турів РБ Зальцбург з невеликим відривом від переслідувачів лідирує в чемпіонаті Австрії.

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