Баварія поїхала в гості до Зальцбурга в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Зальцбург – Баварія стартує на о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію, а подивитися поєдинок у прямому етері можна на MEGOGO.

Баварія вважається явним фаворитом протистояння, але на вихідних Юліан Нагельсманн розгромно програв у Бундеслізі. Зальцбург тільки-тільки вийшов з зимової паузи та переграв у Классікері Рапід. 33-річного тренера "биків" Маттіаса Яйссле називають новим Нагельсманном.

Стартові склади команд

Зальцбург: Кьон – Крістенсен, Соле, Вьобер, Ульмер – Капальдо, Камара, Зайвальд – Аронсон – Адейємі, Окафор.

Запасні: Мантль, Вальке, ван дер Бремпт, Пйонтковскі, Адаму, Бернед, К'яергор, Юнузовіч, Сучіч, Шіміч, Гіндо, Тіджані.

Баварія: Ульрайх – Павар, Зюле, Ернандес – Кімміх, Толіссо – Гнабрі, Мюллєр, Сане, Коман – Лєвандовскі.

Запасні: Фрюхтль, Упамекано, Річардс, Шупо-Мотінг, Ваннер, Забітцер, Сарр, Рока, Ньянзу, Відовіч, Тілльман, Станішіч.

Зальцбург – Баварія: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів