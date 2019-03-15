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Зальцбург – Наполі – 3:1 – відео голів та огляд матчу

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Зальцбург – Наполі – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Зальцбург – Наполі – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Наполі поступився Зальцбургу у матчі Ліги Європи (1:3). Дивіться відео голів та огляд матчу.

25’ Мунас Даббур
65’ Фредрік Гульбрандсен
92’ Крістоф Ляйтгеб
 
Аркадіуш Мілік 14’

Перший поєдинок між командами завершився впевненою перемогою Наполі з рахунком 3:0, тому Зальцбургу потрібно було забивати тричі за умови, що команда не пропустить.

Валенсія драматичною нічиєю вибила Краснодар з Ліги Європи, Зальцбург переміг Наполі, але теж покидає турнір

На 14-й хвилині Аркадіуш Мілік поховав надії господарів, відкривши рахунок. Досить швидко австрійці вирівняли становище. Гол надихнув гравців Зальцбурга на камбек і вже на 65-й хвилині господарі були попереду.

Наприкінці поєдинку підопічні Марко Розе максимально наблизились до камбеку, забивши ще раз, але на цьому похід австрійців завершився. Наполі завоював путівку в 1/4 фіналу Ліги Європи.

Теги
Ліга Європи Відеоновини Наполі Наполі Зальцбург - Наполі Зальцбург Зальцбург
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