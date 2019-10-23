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Зальцбург – Наполі: Манчестер Сіті відправив скаутів на матч для перегляду гравця гостей

22:03 272 Читать на русском
Зальцбург – Наполі: Манчестер Сіті відправив скаутів на матч для перегляду гравця гостей
Фабіан Руїс / Фото ФК Наполі

Манчестер Сіті спробує знайти підсилення в команді неаполітанців.

40’ Ерлінг Холанд
 
Дріс Мертенс 17’
Дріс Мертенс 64’
17’ Дріс Мертенс
40’ Ерлінг Холанд
64’ Дріс Мертенс

Хавбек Наполі Фабіан Руїс потрапив на радари чинного чемпіона Англії, повідомляє The Guardian.

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Скаути містян будуть присутні на поєдинку 3-го груповго етапу ЛЧ, щоб вживу оцінити гру 23-річного іспанця. Раніше скандальний президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс оцінив свого хавбека у 180 млн євро.

За інформацією ЗМІ, на Фабіана також претендують Реал та Барселона.

В поточному сезоні Серії А Руїс провів 7 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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Ліга чемпіонів Фабіан Руїс Фабіан Руїс Трансфери Манчестер Сіті Зальцбург - Наполі Манчестер Сіті Манчестер Сіті Наполі Наполі Трансфери
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