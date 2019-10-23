Зальцбург – Наполі: Манчестер Сіті відправив скаутів на матч для перегляду гравця гостей

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Копенгаген: тренер пережив смерть, шанс для епатажного "лорда", вбиті мрії Дніпра – найцікавіше про суперника ДинамоЛіга Європи — 20:01 2000
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Динамо – Копенгаген: передматчева прес-конференція Олексія МихайличенкаЛіга Європи — 17:07 2807
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"Про що думав Пятов?": Мирон Маркевич критично оцінив нічию Шахтаря та Динамо у Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 13:30 22821