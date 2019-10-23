Зальцбург – Наполі: Манчестер Сіті відправив скаутів на матч для перегляду гравця гостей

Манчестер Сіті спробує знайти підсилення в команді неаполітанців.

Хавбек Наполі Фабіан Руїс потрапив на радари чинного чемпіона Англії, повідомляє The Guardian.

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Скаути містян будуть присутні на поєдинку 3-го груповго етапу ЛЧ, щоб вживу оцінити гру 23-річного іспанця. Раніше скандальний президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс оцінив свого хавбека у 180 млн євро.

За інформацією ЗМІ, на Фабіана також претендують Реал та Барселона.

В поточному сезоні Серії А Руїс провів 7 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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