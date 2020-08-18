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"Залиште злорадство – тут такі ведмеді вси*ались": Франков заступився за Шахтар після поразки від Інтера

12:33 - Читать на русском
"Залиште злорадство – тут такі ведмеді вси*ались": Франков заступився за Шахтар після поразки від Інтера
Інтер – Шахтар – 5:0 / ФК Шахтар

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков поділився думками щодо розгрому підопічних Луїша Каштру міланською командою (0:5) у півфіналі Ліги Європи.

19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

"Дуже болючий ляпас. Але залиште злорадство – це півфінал Ліги Європи! Тут такі ведмеді всирались... Очікував, звичайно, більшого – від Шахтаря і матчу в цілому. На мій погляд, провалений вщент другий тайм має дві причини: не вистачало сил плюс вирішили, що вже і без того добре. У цьому ніхто не зізнається, але мені здається, що фактор працював.

Інтер – Шахтар – 5:0 – відео голів і огляд матчу

Третє і, можливо, головне – все-таки відносний рівень команд. Хоча я б не перебільшував і з цікавістю подивився б на Інтер проти Базеля і Вольфсбурга. На жаль, дивитися доведеться з Севільєю – з передбачуваним результатом, боюся.

Я далеко не та людина, яка за мотивами матчів з Аталантою і Інтером візьметься розносити вщент гру Шахтаря і вектор розвитку клубу. Шахтар видав класний сезон, за який йому повинні подякувати не лише вболівальники, але й інші наші учасники єврокубків – коефіцієнт він підтримав, і навіть цей жах від Інтера приніс нам одне очко (0,2 бали в таблицю). У команди явно є майбутнє, клуб бачить дорогу, і хоча може потрапляти під танки на Заході, вдома пре тим же самим транспортним засобом – не кожен міст витримає. Загалом, шановні вболівальники Шахтаря, по чарці, звичайно, "засадіть", але якогось фундаментального приводу для скорботи я не бачу. Вище голови! І спасибі, що ви є.

А ще – моліться, щоб Динамо знову піднялось на один рівень з Шахтарем; уповайте, щоб продовжила прогрес Десна і не завалилась Зоря, підтягнулися інші... Щоб Шахтар хоча б десяток матчів за сезон проводив під таким пресингом, якого зазнав від Інтера. Тоді і Ліга Європи буде по плечу, і дещо інше, можливо", – написав Франков на своїй сторінці у соціальній мережі Telegram.

Нагадаємо, у матчі 1/2 фіналу Ліги Європи "помаранчево-чорні" з розгромним рахунком поступились віце-чемпіону Італії (0:5) і не змогли пробитись у фінал турніру.

Як Інтер допоміг збірній України: жорсткий анекдот про Пятова і слова Гвардіоли у реакції на нищівні 0:5 Шахтаря

blog_ava
Інтер – Шахтар – 5:0 – відео голів і огляд матчу
00:48
35095
Теги
Артем Франков Інтер - Шахтар Шахтар Шахтар Динамо Динамо Зоря Зоря Вольфсбург Вольфсбург Інтер Інтер Базель Базель Аталанта Аталанта Десна Десна Ліга Європи
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