"Залиште злорадство – тут такі ведмеді вси*ались": Франков заступився за Шахтар після поразки від Інтера

"Дуже болючий ляпас. Але залиште злорадство – це півфінал Ліги Європи! Тут такі ведмеді всирались... Очікував, звичайно, більшого – від Шахтаря і матчу в цілому. На мій погляд, провалений вщент другий тайм має дві причини: не вистачало сил плюс вирішили, що вже і без того добре. У цьому ніхто не зізнається, але мені здається, що фактор працював.

Інтер – Шахтар – 5:0 – відео голів і огляд матчу

Третє і, можливо, головне – все-таки відносний рівень команд. Хоча я б не перебільшував і з цікавістю подивився б на Інтер проти Базеля і Вольфсбурга. На жаль, дивитися доведеться з Севільєю – з передбачуваним результатом, боюся.

Я далеко не та людина, яка за мотивами матчів з Аталантою і Інтером візьметься розносити вщент гру Шахтаря і вектор розвитку клубу. Шахтар видав класний сезон, за який йому повинні подякувати не лише вболівальники, але й інші наші учасники єврокубків – коефіцієнт він підтримав, і навіть цей жах від Інтера приніс нам одне очко (0,2 бали в таблицю). У команди явно є майбутнє, клуб бачить дорогу, і хоча може потрапляти під танки на Заході, вдома пре тим же самим транспортним засобом – не кожен міст витримає. Загалом, шановні вболівальники Шахтаря, по чарці, звичайно, "засадіть", але якогось фундаментального приводу для скорботи я не бачу. Вище голови! І спасибі, що ви є.

А ще – моліться, щоб Динамо знову піднялось на один рівень з Шахтарем; уповайте, щоб продовжила прогрес Десна і не завалилась Зоря, підтягнулися інші... Щоб Шахтар хоча б десяток матчів за сезон проводив під таким пресингом, якого зазнав від Інтера. Тоді і Ліга Європи буде по плечу, і дещо інше, можливо", – написав Франков на своїй сторінці у соціальній мережі Telegram.

Нагадаємо, у матчі 1/2 фіналу Ліги Європи "помаранчево-чорні" з розгромним рахунком поступились віце-чемпіону Італії (0:5) і не змогли пробитись у фінал турніру.

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