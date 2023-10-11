"Мрію закріпитися в команді та грати стабільно, щоб вирости в топ-футболіста та поїхати грати до Європи.

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І стати чемпіоном, звісно. Я кажу про це в кожному інтерв’ю.

Якщо не буде чемпіонства після вильоту з єврокубків та Кубка України – це буде провал. Залишився тільки один трофей – треба його забирати", – сказав Бражко в інтерв'ю Football Hub.

Нагадаємо, у поточному сезоні Володимир провів за Динамо 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 2 асисти. Кияни після 10-ти турів є лідерами за втраченими очками – у турнірній таблиці УПЛ вони з 15-ма пунктами посідають шосту сходинку і мають три гри в запасі.

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