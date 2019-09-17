"Залишилося підкорити Всесвіт", – Гвардіола оригінально відреагував на комплімент Клоппа

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола напередодні матчу групового етапу Ліги чемпіонів з донецьким Шахтарем відповів на запитання журналістів.

Серед іншого наставник "містян" відреагував на слова керманича Ліверпуля Юргена Клоппа, який назвав Манчестер Сіті найкращим клубом у світі.

Клопп назвав найкращу команду у світі – і це не Ліверпуль

"Нічого собі. Клопп справді таке сказав? Він сказав, що Манчестер Сіті – найкращий клуб на Землі? Якщо так, ми постараємося підкорити ще й весь Всесвіт!" – цитує Гвардіолу прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, в минулому розіграші Ліги чемпіонів Манчестер Сіті покинув турнір на стадії 1/4 фіналу, а Ліверпуль став переможцем турніру, обігравши в фіналі Тоттенхем.

Шахтар – Манчестер Сіті: передматчева прес-конференція Хосепа Гвардіоли

Матч групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2019/20 Шахтар – Манчестер Сіті відбудеться завтра, 18 вересня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.