"Зараз мені важко щось коментувати, бо мене там немає. У Новоайдарі мене оголосили ворогом псевдореспубліки "ЛНР", тож робити мені там нічого. У мене там лишається багато рідних, які перебувають під смертельним ризиком. Не хочеться їм зашкодити. Вже неодноразово проводили обшуки та вилучали купу всього.

"Дайте мені Джавелінчик, я хочу парочку цих під**асів завалити": легенда Дніпра готовий захищати Україну від окупантів

Селище опинилося під контролем "ЛНР" 26 лютого. Вже тоді були там російські танки, а наші військові відступили. У Щасті були бої (36 км від Новоайдара, прим. – FanDay), у Новоохтирці (18 км). У Новоайдарі боїв не було. З погляду ведення бойових дій наше селище розташоване не найзручнішим чином, тому що воно перебуває в низині.

Чи є обстріли? У ніч на 11 квітня влучили у склад російських боєприпасів, внаслідок чого загинула дівчина та постраждали кілька приватних будинків поблизу. Інших подробиць я не маю. Майже всі люди, які підтримували Україну, звідти виїхали. Залишилися лише пенсіонери та колаборанти", – розповів Шопін в інтерв'ю Fan Day.

Ігор Шопін: Роман Зозуля був у нашому регіоні, на Луганщині, приїжджав до хлопців, і я його дуже поважаю