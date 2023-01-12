Вже колишній наставник "синьо-жовтих" Олександр Петраков подякував УАФ за надану можливість попрацювати з головною командою країни.

"Для мене цей період життя назавжди залишиться теплим спогадом у серці. Хочу подякувати гравцям національної команди та тренерсько-адміністративному штабу за те, що упродовж півтора року ми були єдиним цілим, згуртованим і натхненним ідеєю захисту інтересів України на футбольному полі й поза ним.

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Ми прагнули досягти найбільшого й подарувати Україні радість перемог у найважчий період новітньої історії держави. Також щиро вдячний усьому колективу Української асоціації футболу за багаторічну співпрацю та президенту УАФ Андрію Павелку за довіру. Дякуємо нашим найкращим у світі уболівальникам за те, що палко й щиро підтримували й вірили в нас! Я залишаюся найпалкішим уболівальником збірної України! Слава Україні!" – цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, під керівництвом Олександра Петракова збірна України провела 15 матчів, в яких здобула 6 перемог, 7 нічиїх та зазнала 2 поразок.

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