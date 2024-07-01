Дар'я Ракицька переконана, що її брат міг би ще наробити шуму у донецькій команді.

"Для вболівальників хочеться пояснити, що сталось. 30 червня 2024 року завершився контракт Ярослава з Шахтарем.

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Найвідданіше серце "гірників" залишає клуб не за своїм бажанням. Час йти далі. Кар'єра продовжується, здоров'я і фізична форма відмінні, готові до нових викликів!" – написала Дар'я на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Ракицький провів у футболці Шахтаря 358 матчів (шосте місце в історії клубу), оформив 18 голів та віддав 35 результативних передач. Який клуб стане наступним у кар'єрі Ярослава – наразі не відомо.

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