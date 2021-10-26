"Ну щоб мені ще дитина розповідала. Він у збірній України боявся зі мною за стіл сісти, а потім ще рота відкриває. Чому Буяла (Віталій Буяльський, – прим.) це не сказав? Бо вони розуміють. Караваєв починає бігати, кричати, розповідати комусь. Що ти розповідаєш, ти взагалі хто?

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Навіщо він це зробив: перед камерою чекав на мене в підтрибунному приміщенні? Я йому сказав, що поговоримо після гри. На полі він почав щось розповідати судді, щось кричати, комусь щось доводити. Я йому говорю: "Слухай, закрий рота. Тобі ще рано говорити. Ти просто Караваєв". Він щось почав мені говорити, я йому сказав, що поговоримо після гри.

Він перед камерами заходить: "Я тебе чекаю". Я кажу: "Потім поговоримо". Він: "Ні, я потім не буду". Я кажу: "Потім, без камер". Ось і все, що було", – розповів Селезньов в інтерв'ю SportArena.

Нагадаємо, в перерві поєдинку 1-го туру УПЛ між Динамо та Минаєм скандальний форвард гостей Євген Селезньов намагався спровокувати на конфлікт суперників. Зокрема, він запропонував Караваєву "вийти розібратись", але ретирувався після пропозиції останнього поговорити на місці.

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