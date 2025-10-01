– Які ваші очікування від "гірників" цього сезону з огляду на їхнє нинішнє становище в турнірній таблиці?

– Ще невелика частина чемпіонату зіграна. Деякі команди трохи притормозили – не буду казати які. Тобто, не притормозили, забуксували скажімо на старті. Чемпіонат доволі цікавий. Не сказав би однозначно, що є фаворити або хто стане майбутнім чемпіоном і займе місця в єврокубках. Така боротьба цікава.

Так, зараз чемпіонат переживає важкі часи, але цікаво, що в будь-якому турі можуть змінюватися місця як зверху, так і знизу, і в середині таблиці. Тому суперники більш-менш рівні, можливо, за винятком декількох команд – маю на увазі наші гранди. Мені також подобається, як зараз працює Руслан Костишин у Колосі та тренерський склад. Доволі неочікувано, але закономірно, що вони перебувають у верхній частині турнірної таблиці.

І мені здається, що Полісся під керівництвом Ротаня ще трохи набере хід. Команда доволі непогана, але, мабуть, їм потрібен час, так само як Ротаню дали час в Олександрії, де він на наступний рік здобув класний результат – друге місце.

Тому про майбутнього чемпіона абсолютно нічого не можу сказати, бо команди зіграли ще невелику кількість матчів. Але боротьба попереду, і я думаю, буде цікаво. Буде цікавий чемпіонат, де після закінчення останнього туру можуть бути невеликі сюрпризи. Маю на увазі абсолютно всю турнірну таблицю – від першого до останнього місця, – сказав Федецький у ексклюзивному коментарі для "Футбол 24".

